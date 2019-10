Incassi, Joker strega tutti con 6,2 mln

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Lo struggente e inquietante Joker, interpretato da Joaquin Phoenix, strega tutti. Il film, sulla discesa nell'abisso dell'alienazione, ha incassato nel weekend 6 milioni 263mila euro (con una media per schermo di 7.413 euro).

Spodestata dal podio la coppia d'oro Brad Pitt e Leonardo DiCaprio che con C'era una volta a.. Hollywood di Tarantino si devono "accontentare" solo di 911mila euro d'incasso alla terza settimana sugli schermi (10,5 milioni in totale). Debutta in terza posizione il film di animazione Il piccolo Yeti (778mila euro), davanti al fantascientifico Ad Astra (411mila, quasi 1,5 milioni in due settimane). Primo degli italiani è la commedia Tuttapposto, che entra al quinto posto con 376mila euro. La saga highlander Rambo con il capitolo Last Blood è sesta (1,2 milioni in due settimane). L'insolito ritratto di Leonardo da Vinci, interpretato da Luca Argentero in Io, Leonardo, incassa 288mila euro. Chiudono Dora e la città perduta, Yesterday e Appena un minuto. Incassi a quasi 11 milioni (+62%).