D'Incà, intervenire su cambi-casacca

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Quella che vedo come possibilità per migliorare e scoraggiare i cambi di casacca sono delle modifiche ai regolamenti di Camera e Senato". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà. "Possiamo togliere quella sorta di finanziamento collegato al singolo parlamentare - ha spiegato - perché quando un parlamentare entra in un gruppo porta con sé una 'dote' per poter far funzionare al meglio il gruppo stesso. Se noi riduciamo questo montante collegato al parlamentare che si muove da un gruppo all'altro sicuramente non c'è più la possibilità di poter costruire un gruppo nuovo. Oltre a questo potremmo anche pensare che siccome all'inizio di ogni legislatura si dice che per formare un nuovo gruppo servono 10 senatori al Senato e 20 deputati alla Camera, potrebbe essere che in un momento successivo, quando si creano nuovi gruppi, questi numeri crescano. Potrebbe essere 20-30 senatori e 40 deputati. Così diventa più difficile costruire nuovi gruppi".