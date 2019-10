Conte: taglio cuneo e sostegno famiglie

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "Rispetto allo scenario tendenziale dell'aumento dell'Iva, il governo ha predisposto tutte le misure per evitare la stretta sui consumi delle famiglie - che avrebbe comportato un rincaro medio a famiglia di 540 euro l'anno -, evitare l'aumento delle clausole già di per sé ha un forte impatto, che andrà a sommarsi anche alle misure di sostegno ai redditi familiari, come anche il taglio al cuneo fiscale su cui oggi inizieremo a ragionare più dettagliatamente". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi.