Conte ai sindacati: lavoreremo con voi

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "Non vogliamo lavorare in maniera autoreferenziale, ma lavorare con voi fianco a fianco. Riteniamo prezioso il contributo delle parti sociali". Così il premier Giuseppe Conte ha introdotto l'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulla prossima legge di Bilancio, secondo quanto si apprende da fonti presenti al tavolo. Ci sono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Per il governo partecipano anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Conte ha parlato di "un Piano di contrasto all'evasione affinché tutti paghino le tasse per poter tutti pagare di meno è l'unico principio che secondo noi ci consentirà di poter efficacemente alleggerire la pressione fiscale". Tra le priorità del premier un piano di rilancio per il Sud; la definizione di una nuova agenda di investimenti nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale e, non da ultimo, il potenziamento delle misure a beneficio della sicurezza sul lavoro.