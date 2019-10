Clima:Extinction Rebellion a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 7 OTT - Alcune centinaia di militanti e simpatizzanti del movimento ecologista Extinction Rebellion (XR), che da oggi pomeriggio occupano un ponte e una parte di riva della Senna nel centro di Parigi, hanno cominciato a sistemarsi per trascorrere la notte sul posto. Hanno tirato fuori tende e sacchi a pelo in un ambiente quasi festoso e in un clima calmo.

I manifestanti occupano la strada a poche centinaia di metri dalla questura di Parigi, dove domattina è in programma la cerimonia in omaggio alle vittime della strage della settimana scorsa, alla presenza di Emmanuel Macron.