Austria: incarico formare governo a Kurz

(ANSA) - BOLZANO, 7 OTT - Il presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, ha dato questa mattina l'incarico di formazione del governo a Sebastian Kurz. In precedenza il capo dello stato e l'ex cancelliere si erano incontrati per un confronto, riferisce l'agenzia Apa. Il presidente dell'Övp condurrà ora colloqui esplorativi con i presidenti delle altre parti politiche, in ordine al risultato elettorale dello scorso 29 settembre.

Il Partito popolare avrebbe quindi tre opzioni per comporre una coalizione a due: sia con lo Spö che con l'Fpö e i Verdi, l'Övp troverebbe una solida maggioranza nel parlamento. Il Neos potrebbe invece al massimo ricoprire un ruolo da partner complementare.