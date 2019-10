Spunta una seconda talpa contro Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 6 OTT - Si è fatta avanti una seconda talpa per denunciare le pressioni di Donald Trump sull'Ucraina per far indagare i Biden. Lo ha reso noto il suo avvocato, Mark Zaid, alla Abc. Anche il secondo informatore dell'Ucrainagate è un dirigente dell'intelligence, come il primo. Il whistleblower ha informazioni di prima mano, a differenza di quello precedente, la cui denuncia ha fatto scattare l'indagine di impeachment. La nuova talpa ha già parlato con l'ispettore generale dell'intelligence.