Sky e Netflix, dal 9/10 la partnership

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Dopo le anticipazioni di ieri dall'EY Digital Summit di Capri del responsabile di Sky Europe Andrea Zappia oggi l'ufficialità della partnership in Italia Sky e Netflix con la data di partenza. Dal 9 ottobre Netflix sarà in Sky Q. Per la prima volta sarà possibile vedere, oltre ai contenuti Sky, anche Netflix da un unico posto. Sky Q diventa il super aggregatore di contenuti di intrattenimento con i titoli più premiati, le serie tv, gli show, in un'esperienza di visione unica e intuitiva.