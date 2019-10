Brexit: Johnson ribadisce, fuori il 31

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Il 31 ottobre la Gran Bretagna "farà le valigie" e lascerà l'Unione europea, con o senza accordo. A venticinque giorni dal giorno X il premier britannico Boris Johnson ribadisce la sua linea dura in un articolo pubblicato dalle edizioni domenicali dei tabloid Sun e Daily Express. "Dopo dieci anni di campagne, tre anni di discussioni e mesi di rinvii senza senso, mancano ormai 25 giorni al momento in cui l'appartenenza del Regno Unito all'Ue giungerà al termine. Il 31 ottobre faremo le valigie e ce ne andremo. Ora si tratta solo di vedere se Bruxelles ci saluterà con un accordo gradito da entrambe le parti o se saremo costretti ad andarcene per conto nostro", scrive l'ex ministro degli Esteriscaricando sull'Unione europea il barile di un eventuale no-deal. Responsabilità che d'altra parte Bruxelles non intende affatto assumere. Proprio ieri ad un evento organizzato da Le Monde a Parigi il capo negoziatore europeo Michelle Barnier ha detto chiaramente che una Brexit "sarebbe una scelta del Regno Unito".