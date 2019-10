PayPal si ritira da progetto Libra

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - PayPal si sta ritirando dal gruppo di società al lavoro per lanciare Libra, la rete di pagamenti globale sulla base di criptovaluta, di Facebook. Secondo quanto riporta il quotidiano, un portavoce in una mail ha scritto che PayPal "ha preso la decisione di rinunciare a un'ulteriore partecipazione" nell'Associazione Libra. PayPal comunque continua a sostenere la missione della Bilancia e continuerà a discutere su come lavorare insieme in futuro, ha detto il portavoce.