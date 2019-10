Migliaia di manifestanti a Baghdad

(ANSA) - BEIRUT, 5 OTT - Migliaia di manifestanti tentano oggi di tornare in piazza a Baghdad e in altre città del sud del paese ma il massiccio dispiegamento di forze di sicurezza e la chiusura di strade e ponti hanno finora impedito l'assembramento di persone nei luoghi simbolo delle proteste per il carovita. Queste sono scoppiate martedì scorso e sono durate fino a ieri. In quattro giorni, secondo fonti locali, quasi 100 persone sono morte e circa 4.000 sono rimaste ferite.

Le principali cariche istituzionali del paese hanno promesso che intendono discutere le richieste dei manifestanti riguardo alla lotta alla corruzione, la fornitura di servizi di base, la creazione di posti di lavoro.