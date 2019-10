Mattarella,'riconoscenza e dolore'

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 5 OTT - Questo applauso "di affetto, riconoscenza e dolore esprime il sentimento del Paese".

Così il capo dello Stato Sergio Mattarella al termine del lungo applauso che i partecipanti alla cerimonia per i 180 anni della ferrovia Napoli-Portici hanno rivolto, in piedi, alla memoria dei due agenti uccisi ieri a Trieste. "La nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, della nostra comunità, come i due agenti assassinati a Trieste", ha detto il presidente Mattarella. (ANSA).