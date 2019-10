Pil a +0,1% II trimestre,sale peso fisco

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Nel secondo trimestre del 2019 il Prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1% sia rispetto al trimestre precedente che su base annua. Lo rileva l'Istat, rivedendo al rialzo la stima diffusa a fine agosto, che dava un Pil fermo a livello congiunturale, con una variazione nulla, e in calo dello 0,1% in termini tendenziali. La correzione rientra nell'operazione di ridefinizione generale dei conti nazionali.

Nel trimestre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all'1,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all'1,3% del 2018. Complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit-pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell'anno prima. Si tratta del dato semestrale migliore dal 2000, ovvero da 19 anni.

Sale invece la pressione fisale, al 40,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.