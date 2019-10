Festa Roma: Scorsese, Pavarotti, Judi

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - The Irishman,ßil capolavoro di Martin Scorsese ma non solo. Alla Festa di Roma, 17-27 ottobre la 14/ma edizione ci sono tra i tanti titoli della selezione ufficiale gli attesi Hustlers, Downtown Abbey, Judy con Renee Zellweger, Pavarotti di Ron Howard e tra gli italiani Il ladro di giorni di Guido Lombardi, il doc Santa Subito di Alessandro Piva oltre al film di chiusura Tornare di Cristina Comencini. Nel festival con la direzione artistica di Antonio Monda e la presidenza di Laura Delli Colli, fondazione Cinema per Roma, gli Incontri Ravvicinati di questa edizione presentata oggi all'Auditorium Parco della musica saranno tra i tanti con Fanny Ardant,ß Olivier Assayas, Ethan Coen, Benicio Del Toro, Bertrand Tavernier, John Travolta.