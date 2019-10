Arrestata 'santona' che truffava anziani

(ANSA) - NUORO, 3 OTT - Si spacciava per un'esperta 'santona' e aveva messo a segno a Tortolì, in Ogliastra, almeno una decina di colpi ai danni di anziani ai quali aveva rubato monili d'oro dopo il rito per il malocchio. La donna, una 44enne di origini siciliane, è stata arrestata a Cagliari dai Carabinieri della Compagnia di Nuoro, dopo quasi un anno di ricerche, e ora dovrà espiare 13 anni e tre mesi di reclusione per precedenti condanne.

Gli anziani venivano raggirati sempre con il solito espediente: la donna si presentava in casa con un'altra identità e faceva credere ai malcapitati di essere stati colpiti dal malocchio che la 'santona' si proponeva di curare con il sale e dei monili d'oro che metteva in un fazzoletto di grandi dimensioni. Così avrebbe fatto sparire la sfortuna, ma in realtà a sparire era la truffatrice con il bottino in oro.