Scuola: 8,4 mln gli studenti in Italia

(ANSA) ROMA, 2 OTT - Gli studenti che siedono tra i banchi nelle scuole italiane sono oltre otto milioni. È infatti pari a 7.599.259 la popolazione scolastica della scuola statale, mentre 866.805 sono gli alunni degli istituti paritari. Di questi ultimi 7 su 10 frequentano la scuola dell'infanzia. Per le statali la regione con il maggior numero di iscritti è la Lombardia (1.183.493 studenti). Mentre il Molise, con 37.170 alunni, è la regione con il minor numero.

E' questo l'identikit statistico della scuola italiana che emerge dal Focus del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con i principali dati relativi all'anno scolastico 2019-2020 iniziato da poco: numeri, tabelle, grafici, divisi per regione e ordine di studio.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado quasi la metà degli studenti frequenta un percorso liceale.