Johnson, senza il mio piano sarà no deal

(ANSA) - LONDRA, 2 OTT - L'unica alternativa alla proposta offerta da Boris Johnson all'Ue come nuovo accordo sulla Brexit è quella di un no deal, un divorzio senz'accordo. Lo ha detto lo stesso premier Tory al congresso di Manchester, in uno dei passaggi ripresi con maggiore evidenza dai media britannici.

Johnson ha presentato la sua proposta come "un compromesso" positivo "per entrambe le parti", avvertendo tuttavia che - se Bruxelles dirà no - Londra uscirà comunque il 31 ottobre, anche senz'accordo: "uno sbocco per il quale siamo pronti".