Hong Kong, sit-in contro la polizia

(ANSA) - PECHINO, 2 OTT - Centinaia di persone nel Central district di Hong Kong hanno manifestato esprimendo solidarietà allo studente ferito ieri dalla polizia e condanna all'operato violento delle forze dell'ordine. L'iniziativa, partita nella pausa pranzo, ha coinvolto molti colletti bianchi che hanno scandito lo slogan divenuto tra i più popolari: "Cinque richieste, non una in meno", in merito all' elenco di punti ancora insoddisfatti affidato alla governatrice Carrie Lam, tra cui il suffragio universale. I media statali cinesi hanno intanto difeso come "totalmente legale e appropriato" lo sparo della polizia di Hong Kong che ha ferito Tsang Chi-kin, lo studente di 18 anni colpito ieri al torace durante le proteste anti governative, le cui condizioni si mantengono 'stabili'.