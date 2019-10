Fondi russi: Salvini, mai chiesto nulla

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Non c'è un dollaro, una lira, un fiorino, un rublo. Io non ho mai visto o chiesto niente e nessuno della Lega ha visto o chiesto niente. Possono fare e pubblicare tutti i disegnini che vogliono. Aspettiamo che chiuda l'inchiesta che va avanti da un anno. Parliamo di cose serie, questa non è una cosa seria". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, al Senato, commentando le ultime indiscrezioni sull'inchiesta su Savoini.