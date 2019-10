Expo: giudici, Sala firmò contro ritardi

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Giuseppe Sala ha sottoscritto i due verbali "consapevole delle illecite retrodatazioni" ma con "l'obiettivo (...) di evitare che la questione della paventata incompatibilità dei due" componenti della commissione di gara per la Piastra potesse comportare il "rischio di ulteriori ritardi nell'espletamento della procedura" e quindi dell'apertura di Expo. Lo scrive il Tribunale nelle motivazioni della sentenza con cui il sindaco di Milano è stato condannato a sei mesi convertiti in multa con l'attenuante dell' aver "agito per motivi di particolare valore morale o sociale".