Di Maio, su dazi difenderemo imprese

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "In un momento in cui l'economia rallenta, le nostre imprese devono avere certezze e noi non faremo sconti nel difendere le imprese italiane con tutte le nostre forze". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo dopo il colloquio con il segretario di stato Usa, parlando di dazi. Tra le certezze da garantire, il titolare della Farnesina ha sottolineato "il rapporto fondamentale con gli Stati Uniti". "Siamo alleati degli Usa e condividiamo le preoccupazioni su determinate infrastrutture strategiche come il 5G - ha aggiunto il ministro -. Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare ad accordi commerciali che possano ledere la nostra sovranità come Stato".