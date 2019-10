Brexit, no da Dublino a proposta Johnson

(ANSA) - LONDRA, 2 OTT - Reazioni opposte in Irlanda sulla proposta di accordo sulla Brexit inviata da Boris Johnson all'Ue e anticipata dai media prima dello speech del premier britannico al congresso Tory. La ministra degli Affari Europei di Dublino, Helen McEntee, parla di un'offerta 'prendere o lasciare' con aspetti "inaccettabili". E l'opposizione del Fianna Fail di proposte "impraticabili e illegali". Pieno sostegno a Johnson invece dagli unionisti nordirlandesi del Dup, oppostisi in precedenza al backstop e all'accordo raggiunto da Theresa May.