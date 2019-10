Bonafede,sorteggio Csm? Ci confronteremo

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "L'obiettivo da cui non si può arretrare è la lotta alle degenerazioni delle correnti della magistratura, che sono inaccettabili. Per me lo strumento utile è il sorteggio, ma stasera ci confronteremo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo ai giornalisti sul vertice di maggioranza di stasera sulla riforma della giustizia.