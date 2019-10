Nomination Eufa per Paranza dei bambini

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - La paranza dei bambini, di Claudio Giovannesi, è tra i 5 film nominati per l'European University Film Award (EUFA). Il premio è assegnato da una giuria composta da studenti universitari di tutta Europa. Sulla base delle liste di selezione Lungometraggi e Documentari EFA 2019 un comitato composto dal produttore Carlo Cresta-Dina (Italia), dal membro del Board EFA Joanna Szymańska (produttrice/Polonia) e, in rappresentanza dell'Università, da Dagmar Brunow (Linnaeus University, Svezia) ha deciso le seguenti nomination: AND THEN WE DANCED (Svezia, Georgia, Francia), di Levan Akin ; GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNIJA (Macedonia del Nord, Belgio, Slovenia, Francia, Croazia), di Teona Stugar Mitevska; LA PARANZA DEI BAMBINI (Italia), di Claudio Giovannesi; PORTRAIT OF A LADY ON FIRE (Francia) di Céline Sciamma; SYSTEM CRASHER (Germania) di Nora Fingscheidt. Il vincitore sarà annunciato il 5 dicembre e la premiazione avverrà il 6 alla vigilia della 32ma edizione degli European Film Awards il 7 a Berlino.