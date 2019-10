Maledetti Amici Miei, con cast all star

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Dopo i 50 anni vuotiamo il sacco, senza pudori e freni inibitori". Maledetti Amici Miei, prodotto da Ballandi Multimedia per la regia di Cristiano D'Alisera, in onda da giovedì 3 ottobre in prima serata su Rai2, è stato presentatodai protagonisti e dal direttore di rete Carlo Freccero che lo ha definito "uno show divertente, unico, il testamento della mia carriera in Rai". Loro sono Giovanni Veronesi, il 'capobanda', Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini cui si aggiungono anche Margherita Buy e Max Tortora. Il programma è il racconto senza freni di questi quattro amici che, sulla base della confidenza e del feeling che li lega da 35 anni, mettono in scena in ogni puntata uno spettacolo che si rifà alla commedia italiana del passato, basata su storie, aneddoti e confessioni. Ogni sera aprirà lo show Paolo Conte con uno dei suoi grandi successi. Ospiti della prima serata Carlo Verdone e Giuliano Sangiorgi.