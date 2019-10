Lite familiare, donna uccisa nel Comasco

(ANSA) - COMO, 01 OTT - Una donna è stata uccisa a coltellate, dopo un violento litigio familiare scoppiato oggi a mezzogiorno, in un'abitazione a Cantù, nel Comasco. Dalle prime informazioni il litigio sarebbe nato tra la donna e il compagno della figlia. Per i soccorsi è intervenuto anche l'elicottero del 118 di Milano, ma non c'è stato nulla da fare. La casa dove è avvenuto l'omicidio è in via Cartesio, nella frazione di Vighizzolo.