'Iena' consegna parmigiano a Pompeo

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Irruzione delle 'Iene' a Palazzo Chigi, nella sala dei Galeoni, proprio mentre il premier Giuseppe Conte riceveva il segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

La cronista del programma di Italia Uno, Alice Martinelli, ha infatti tentato di consegnare una forma di parmigiano al segretario di Stato americano come simbolica protesta per il tema dei possibili dazi Usa nei confronti dei prodotti europei e italiani. Ma la cronista è stata stoppata dal capo del governo.

"Lo faccia fare a me, il presidente del Consiglio, non è così che si difende l'Italia", avrebbe detto Conte invitando la cronista ad allontanarsi.