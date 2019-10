Finlandia, killer Kuopio è un 25enne

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - E' un finlandese, studente 25enne dell'istituto di formazione professionale bersaglio dell'attacco, il giovane che questa mattina ha fatto irruzione all'interno della scuola, adiacente ad un centro commerciale, armato di una spada e un fucile. Lo rivela la polizia locale.

Nell'attacco almeno una donna è morta e altre 10 persone sono rimaste ferite. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 12.30 nella sede del Savo Vocational College, un istituto tecnico per giovani e adulti adiacente al centro commerciale, l' Herman shopping center, situato a pochi chilometri da Kuopio, nella Finlandia orientale, riporta Helsingin Sanomat. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma sembra che l'uomo, pur brandendo anche un'arma da fuoco, avrebbe colpito le vittime con la spada. L'aggressore, che non ha precedenti penali, è rimasto ferito in modo grave nella sparatoria con la polizia e ha subito un intervento. Ignoti i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto.