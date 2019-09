Argentina, indice di povertà al 35,4%

(ANSA) - BUENOS AIRES, 1 OTT - L'indice di povertà ha raggiunto in Argentina il 35,4% della popolazione alla fine del primo semestre di quest'anno. Lo ha reso noto oggi l'Indec (l'Istat argentino) precisando che un anno fa era al 27,3%.

Nello stesso periodo, ha precisato l'organismo, il livello di indigenza è salito al 7,7% dal 4,9% esistente alla fine del 2017.

Con una popolazione stimata in circa 45 milioni di abitanti, i poveri nel Paese sudamericano sarebbero 15,9 milioni, mentre gli indigenti 3,4 milioni. Dai dati dell'Indec emerge anche che la povertà fra i minori di 15 anni è del 52,6% e del 42,3% nel segmento 15-29 anni, per scendere al 30,4% fra 30 e 64 anni, e al 10,4% fra gli ultrasessantacinquenni.

Questo generalizzato aumento della povertà è dovuto, in base alle statistiche diffuse, alla caduta dell'economia argentina del 2,5% nell'ultimo anno, ad un aumento della disoccupazione al 10,6% e ad una inflazione che ha raggiunto il 55,8%.