Zidane "Hazard? Non sono preoccupato"

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Dopo il brutto ko di Parigi nell'esordio in Champions League, per il Real Madrid la partita di domani contro il Bruges diventa già nevralgica: "Sarà una partita molto, molto importante per noi", avverte Zinedine Zidane nella conferenza stampa della vigilia, affiancato da Eden Hazard, l'uomo che avrebbe dovuto far dimenticare l'ultima brutta stagione e che invece ancora stenta. Ma Zizou diventa il suo primo sostenitore: "Vogliamo di più da lui, ma devi essere calmo. Non sono preoccupato. Ci riuscirà perché è molto bravo.

Non ho intenzione di dargli consigli. resta un giocatore importante", aggiunge il tecnico ricordando i suoi trascorsi in Italia: "La stessa cosa è successa a me - dice parlando dei suoi trascorsi prima alla Juventus nel 1996 e poi al Real, nel 2001 - ma rimasi molto calmo. Sapevo che col tempo tutto si sarebbe sistemato. Fu peggio quando arrivi in Italia. Lì mi ci sono voluti tre mesi".