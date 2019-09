Maldini, sofferenza per chi ama il Milan

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è stato premiato con il Tapiro d'Oro di 'Striscia la Notizia' per lo scarso rendimento della squadra in campionato. ''Son tanti anni - dichiara l'ex capitano rossonero all'inviato Valerio Staffelli - che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra''. La puntata, informa l'ufficio stampa di Mediaset, andrà in onda questa sera dalle 20.35.