Mazzarri avverte "Attenti all'euforia"

(ANSA) - TORINO, 29 SET - L'euforia per il ritorno alla vittoria contro il Milan è ormai archiviata dal Torino di Mazzarri. Ci ha pensato il tecnico livornese a far tornare i suoi con i piedi per terra in vista della trasferta di Parma: "Se dovessimo giocare come nel primo tempo contro il Milan - taglia corto Mazzarri - ne prenderemmo quattro con i ducali.

L'euforia l'ho spenta così, semplice". Al Tardini, che evoca nella mente dei granata la miglior prestazione di questo inizio di stagione contro l'Atalanta, l'allenatore non vuole rivivere lo scivolone dell'anno scorso: "Dobbiamo fare tesoro di quella prestazione, quando pensammo di fare un sol boccone del Parma ma ci siamo fatti trovare impreparati. Sono una squadra organizzata che sa difendersi molto bene, quando riparte poi è micidiale con Gervinho e Inglese. Dovremo essere aggressivi ma anche equilibrati". Possibile il ritorno di Nkoulou.