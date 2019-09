Marzabotto: Mattarella, no nazionalismo

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "La Repubblica è nata da questo riscatto popolare, dal rifiuto dell'odio e della volontà di potenza, dalla resistenza all'ideologia di sopraffazione e di violenza. Le basi repubblicane sono iscritte in una comunità nazionale legata da spirito di solidarietà, che sa riconoscere il bene comune, trovando l'unità nei momenti decisivi e facendosi promotrice di pace e cooperazione, non più un nazionalismo che esaspera i contrasti: così nel dopoguerra è sorta l'Europa 'unita nella diversità'". Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando il 75/o anniversario della strage nazifascista di Marzabotto, in Emilia.

"La storia, anche quella dolorosa, ci è maestra - ha rimarcato il capo dello Stato - Il male che abbiamo conosciuto non può dirsi mai sconfitto per sempre. I pericoli riaffiorano quando la responsabilità si attenua e gli egoismi avanzano.

Anche per questo la memoria di Marzabotto e di Monte Sole va custodita, come è stato fatto negli anni dalle comunità più ferite".