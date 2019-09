Guardacoste Libia soccorrono 70 migranti

(ANSA) - IL CAIRO, 29 SET - La guardia costiera libica ha soccorso in alto mare un barcone "in grande difficoltà da giorni", con a bordo 70 migranti diretti in Europa, riportandoli poi in Libia. Lo rende noto l'Unhcr, l'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati. "Circa 70 migranti sono stati fatti sbarcare in Libia dalla Guardia costiera, dopo essere rimasti per giorni in pericolo in mare aperto. Due di loro versano in condizioni critiche", fa sapere l'Unhcr su twitter, ribadendo che "la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco". Personale dell'Unhcr Libia, Iom e International Medical Corps sta fornendo ai migranti assistenza umanitaria e medica.

Ieri un barcone con almeno 56 migranti si è ribaltato in mare a largo di Misurata e si temono molti morti.