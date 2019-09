Allerta ghiaccio: moniotoraggio P.Chigi

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Palazzo Chigi è in contatto costante con la Regione Valle d'Aosta "per avere informazioni in merito all'allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. Dal presidente Antonio Fosson - spiegano fonti della presidenza - sono arrivate ampie rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organismi competenti. Non ci sono, dunque, particolari rischi". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà "prossimamente" in visita in Valle D'Aosta.