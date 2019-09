Serie A: Sampdoria-Inter 1-3

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Inter batte Sampdoria 3-1 nel secondo anticipo della sesta giornata di Serie A, disputato a Genova. Per i nerazzurri si tratta della sesta vittoria di fila in campionato, che la conferma al primo posto in classifica con 18 punti. Il match lo sblocco al 20' Sensi, il cui tiro viene deviato da Alexis Sanchez, oggi alla prima da titolare con la nuova maglia. Sempre il cileno, due minuti dopo, è bravo a raccogliere un tiro-assist ancora di Sensi e a infilare Audero.

Calvarese dopo il conforto del Var convalida. Nella ripresa è ancora Sanchez a tenere banco, ma la sua caduta in area viene giustamente punita con un giallo per simulazione: è il secondo e quindi 'rosso'. Con l'Inter con un uomo in meno, la Samp prende in mano le redinoi della partita e al 10' accorcia con Jankto, bravo a metterla nell'angolino. E' il momento migliore dei doriani che però non riescono a raggiungere il pari. E' anzi Gagliardini al 21' a riportare l'Inter avanti di due lunghezze a a fissare il risultato sull'1-3 finale.