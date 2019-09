Franceschini conferma Bradburne a Brera

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini ha firmato il decreto che rinnova per altri 4 anni James Bradburne alla guida della Pinacoteca di Brera. "L'autonomia gestionale dei musei è stata un successo: ha garantito dinamismo, velocità di decisione e d'intervento, maggiore apertura al territorio, alle amministrazioni locali e alla società civile, rafforzando la tutela e la produzione scientifica" ha detto augurando ''buon lavoro a Bradburne per le importanti sfide dei prossimi anni".

Bradburne è direttore della Pinacoteca di Brera dal 5 ottobre 2015. L'incarico, che sarebbe scaduto il 30 settembre, gli è stato conferito a seguito della partecipazione alla selezione pubblica indetta con bando internazionale nel gennaio 2015 dal Mibact. Nel corso della sua gestione il museo è stato profondamente rinnovato con un riallestimento delle 38 sale; i visitatori sono cresciuti del 40% e, per la prima volta, nel 2019 il museo supererà le 400mila presenze.