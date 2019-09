Processo edilizio per sfollato V.Ferret

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - E' finito a processo stamane per abuso edilizio l'unico sfollato residente nella Val Ferret a seguito dell'allerta per il ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco. Marco Busanelli, immobiliarista di 46 anni originario di Genova, è stato prosciolto per prescrizione dal giudice monocratico di Aosta. Per la procura aveva svolto lavori senza titolo edilizio nell'immobile sgomberato, in "zona inedificabile, a massimo rischio di frane ed inondazioni e sottoposta a vincolo paesaggistico".