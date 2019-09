Greta, 'il cambiamento sta arrivando'

(ANSA-AP) - WELLINGTON, 27 SET - "La Nuova Zelanda apre la strada al secondo venerdì di #WeekForFuture. Le prime informazioni ci parlano di 170 mila persone in piazza solo lì per lo sciopero per il clima, il 3,5% della popolazione. Buona fortuna a tutti quelli che protestano in tutto il mondo. Il cambiamento sta arrivando!!": lo afferma su twitter Greta Thunberg, promotrice delle proteste in corso oggi in molti Paesi del mondo, tra cui l'Italia. L'attivista svedese parteciperà alle proteste a Montreal, in Canada.