Elefante fugge da circo nel Brindisino

(ANSA) - FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI), 27 SET - Un elefante è stato avvistato e filmato mentre passeggiava sul marciapiede di una strada di Francavilla Fontana (Brindisi), nei pressi di via Spagna. L'animale si sarebbe allontanato dal circo che si trova nelle vicinanze. Non è chiaro se al suo fianco vi fosse anche un domatore. La presenza dell'elefante ha destato sorpresa, tant'è che in molti lo hanno ripreso con i telefonini e il video della passeggiata dell'animale sta diventando virale.

Non vi sono state situazioni di allarme.