Clima, cortei imponenti in Nuova Zelanda

(ANSA) - WELLINGTON, 27 SET - Decine di migliaia di persone hanno partecipato in Nuova Zelanda ad uno dei più grandi cortei di sempre nella capitale Wellington, nell'ambito della seconda ondata di proteste contro i cambiamenti climatici ispirate dall' attivista svedese Greta Thunberg. Gli organizzatori della protesta in Nuova Zelanda hanno dovuto cambiare 'in corsa' i loro piani di sicurezza per far fronte alla folla in continuo aumento. Altre migliaia di persone hanno marciato ad Auckland e in altre parti del Paese. Si stima che alle proteste abbiamo partecipato complessivamente oltre 170 mila persone, pari al 3,5% della popolazione, come ha evidenziato la stessa Greta in un tweet. A Wellington, accanto agli studenti, hanno partecipato al corteo genitori, lavoratori e persone anziane.