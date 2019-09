Salvini, contrario a suicidio per legge

(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 26 SET - "Il suicidio per legge non lo approverò mai": lo ha sottolineato Matteo Salvini a margine di un'iniziativa a Passignano sul Trasimeno in vista delle elezioni regionali in Umbria.

"Per quello che mi riguarda - ha detto il segretario della Lega - la vita è sacra e lo Stato che legittima il suicidio, come altri progetti di legge (tipo lo spaccio di droga) non è il mio Stato".