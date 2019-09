Rouen: Castaner, fiamme sotto controllo

(ANSA) - PARIGI, 26 SET - L'incendio nel sito chimico di Lubrizol, a Rouen, è "sotto controllo" e "non dovrebbe svilupparsi ulteriormente". Ma "ci vorranno diversi giorni" per risolvere completamente la situazione: è quanto ha dichiarato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, in un breve punto stampa nei pressi del luogo dell'incidente.