Messi 'elongazione', Champions a rischio

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Elongazione all'adduttore della coscia sinistra. L'evoluzione dell'infortunio determinerà la disponibilità del giocatore": questo l'asciutto comunicato del Barcellona sulle condizioni fisiche di Leo Messi, infortunatosi martedì contro il Villarreal. Quasi certa, a questo punto l'assenza della 'Pulce', nell'anticipo di campionato sabato contro il Getafe, mentre resta in forte dubbio la sua presenza mercoledì prossimo al Camp Nou contro l'Inter, nel match di Champions. Secondo la stampa spagnola comunque, il fatto che si tratti di un "allungamento" e non di una lesione conferma che l'infortunio non è grave. In ogni caso, si tratta dell'ennesimo stop per Messi in questo tribolato inizio stagione, che ha visto subito fermarsi durante il ritiro e tornare in campo per la prima volta contro il Borussia in Champions solo una settimana fa.