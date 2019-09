Mattarella, fine società è bene comune

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 26 SET - "Il fine della società è il bene comune" e la "società contiene il principio di unità".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato, parafrasandoli, passi dello Zibaldone di Giacomo Leopardi, a Recanati per visitare l'Orto delle Monache sul Colle dell'Infinito, dopo l'intervento di rigenerazione, messa in sicurezza e restauro curato dal Fai in collaborazione con Comune, Mibac e contributi pubblici e privati. La visita, ha spiegato Mattarella, è innanzitutto un "omaggio a Leopardi e alla cultura", ricordando che all'inizio del proprio impegno nelle istituzioni rilesse i passi citati nello Zibaldone: "parole belle accompagnate da considerazioni di forte scetticismo sulla capacità di qualsiasi ordinamento di assicurare la felicità dei cittadini". C'è "riconoscenza grande" verso Leopardi, perché "non si limita alla suggestione che ciascuno avverte quando si è catturati alla lettura" delle sue opere ma anche a "riflessioni" sulla società. A Recanati anche il ministro Franceschini.