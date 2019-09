Marito Jo Cox critica premier,oppositori

(ANSA) - LONDRA, 26 SET - Prosegue la bufera di polemiche nel Regno Unito per il clima infuocato del dibattito parlamentare innescato ieri dallo statement del primo ministro conservatore Boris Johnson. A criticare BoJo e i suoi sostenitori più accesi, ma anche il linguaggio di vari esponenti del fronte anti-Brexit è in particolare Brendan Cox, vedovo della deputata laburista Jo Cox, uccisa da un estremista di destra squilibrato nel 2016 mentre faceva campagna pro Remain, secondo il quale il rischio è quello d'istigare potenzialmente la violenza in un Paese diviso.

Cox ha definito oggi alla Bbc "sloppy" (sciatto) il richiamo a sua moglie fatto dal premier quando ha detto che attuare la Brexit sarebbe ora "il modo migliore d'onorarne la memoria": un richiamo denunciato dal Labour come oltraggioso. E accusato Boris d'aver alimentato "un finimondo che polarizza" lo scontro (evocando la "resa" all'Ue, se non "il tradimento" dei suoi oppositori). Ma ha censurato pure il "cattivo comportamento" di parte dei contestatori.