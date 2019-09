Legale, Traini ha scritto un libro

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Luca Traini "ha scritto un libro in carcere, sta cercando una casa editrice per pubblicarlo e poi, con il ricavato, soddisfare le parti civili" e vorrebbe studiare Scienze Politiche all'Università di Macerata. Lo ha detto l'avv.

Giancarlo Giulianelli, difensore del 30enne che il 3 febbraio 2018 prese a colpi di pistola migranti di colore per le strade di Macerata, ferendone sei. Condannato in primo grado a 12 anni di carcere per strage aggravata da odio razziale, oggi doveva affrontare il processo davanti alla Corte di Assise di Appello, ma tutto è stato rinviato al 2 ottobre per un impedimento del presidente. Con l'aiuto dei familiari, Traini sta cercando anche di vendere l'Alfa 147 nera, usata per il raid. "Luca ha molta fiducia nel lavoro dell'avvocato - ha aggiunto il legale, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle aspettative processuali del suo assistito - Devo dire che in questo momento è molto tranquillo, vive abbastanza bene, per quanto possibile, l'esperienza carceraria, a Montacuto".