Biennale Musica è Back to Europe

(ANSA) - VENEZIA, 26 SET - Back to Europe è il titolo del 63/o Festival Internazionale di Musica Contemporanea (27 settembre - 6 ottobre) diretto da Ivan Fedele e organizzato dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. La rassegna sarà inaugurata con la consegna del Leone d'oro alla carriera a George Benjamin "Dopo i temi trattati nelle due edizioni precedenti - afferma Ivan Fedele - che riguardavano le relazioni tra musiche e culture del Continente asiatico (2017) e di quello americano (2018) con le esperienze europee di punta, il 63/o Festival si occuperà di alcune delle realtà più interessanti del Vecchio Continente, che resta un punto di riferimento della musica e, in generale, della cultura del nostro tempo. Un continente che non ha cessato di porsi domande cruciali riguardo all'arte e alla sua relazione con il proprio presente e che, ancora oggi, è protagonista di molteplici spinte propulsive che investono gli ambienti artistici di tutto il mondo".