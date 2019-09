Antonello, progetto stadio per Milano

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "Dobbiamo avere un progetto immerso nella realtà dei milanesi, un progetto per Milano e i cittadini, non solo per i tifosi e chi va allo stadio. Da oggi inizia un percorso di condivisione con i cittadini". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, durante la presentazione dei progetti per il nuovo stadio San Siro. "Se dovessimo ristrutturare San Siro, il lavoro sarebbe talmente imponente che non cambierebbe l'identità dell'attuale stadio. Il Meazza non è più adeguato agli standard europei per spazi interni, visibilità e comfort".