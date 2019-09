50% migranti ridistribuiti fermi a Malta

(ANSA) - LA VALLETTA, 26 SET - Metà dei migranti arrivati in questi mesi di sbarchi sotto promessa di pronta ricollocazione in vari Paesi europei è ancora ferma a Malta. Lo ha detto il ministro degli Affari Interni maltese, Michael Farrugia, partecipando ad un programma della tv di stato Tvm. "Solo Francia e Germania hanno onorato i loro impegni e anzi hanno accettato anche migranti che sarebbero dovuti andare in altri Paesi", ha affermato Farrugia due giorni dopo il minivertice della Valletta aggiungendo di confidare che il problema possa essere risolto "nelle prossime settimane".